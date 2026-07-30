5 milyar liralık tesise tarihi taşınma! Yüzlerce tank yola çıktı

Kentin bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Büyükşehir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Ülkemizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimize Ankara yolu üzerinde kazandırdığımız Türkiye'nin en modern tesisinin yapımını tamamladık ve artık büyük taşınma süreci başladı. Yüzlerce tankımız ve askeri aracımız Ağır Bakım'dan yeni tesislere büyük bir koordinasyon ve titizlikle taşınıyor. Bu yolculuk yalnızca bir taşınma değil, güçlü yarınlara atılan önemli bir adımdır. Bu taşınma Konya için bir yenilik, Türkiye için bir örnektir."