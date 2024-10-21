5 sektörde kıyım! 2024'ün en çok işçi çıkaran şirketleri belli oldu

Şirketler küresel ekonomik krizi öne sürerek personel çıkarmaya devam ediyor. 2024'te yüz binlerce çalışan işsiz kalırken, önümüzdeki aylarda da işten çıkarmaların devam etmesi bekleniyor. En çok işsiz bırakan sektörlerin başında ise medya, teknoloji, finans, üretim ve perakende geliyor.

Teknoloji devleri IBM, Google ve Microsoft, bankacılık devleri Goldman Sachs, Citi ve BlackRock önümüzdeki yıl da personel sayısının azaltılacağını duyurdu.Tesla, Dow ve Nike gibi kurumsal devler de işten çıkarma yapacaklarını açıkladı.