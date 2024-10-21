5 sektörde kıyım! 2024'ün en çok işçi çıkaran şirketleri belli oldu
Pek çok çalışan için 2024 kabus gibi geçti. Çünkü finans, teknoloji, medya, üretim ve perakende başta olmak üzere birçok sektörde işçi kıyımı yaşandı. Şirketler artan maliyetleri azaltmak için önce çalışanlardan vazgeçti. Özellikle dev şirketler 2023'te başladıkları işten çıkarmalara, 2024 yılında da artırarak devam etti. Önümüzdeki yıl da işten çıkarma trendinini devam etmesi bekleniyor. İşte en çok işsiz bırakan sektörler ve en çok eleman çıkaran şirketler...
Şirketler küresel ekonomik krizi öne sürerek personel çıkarmaya devam ediyor. 2024'te yüz binlerce çalışan işsiz kalırken, önümüzdeki aylarda da işten çıkarmaların devam etmesi bekleniyor. En çok işsiz bırakan sektörlerin başında ise medya, teknoloji, finans, üretim ve perakende geliyor.
Teknoloji devleri IBM, Google ve Microsoft, bankacılık devleri Goldman Sachs, Citi ve BlackRock önümüzdeki yıl da personel sayısının azaltılacağını duyurdu.Tesla, Dow ve Nike gibi kurumsal devler de işten çıkarma yapacaklarını açıkladı.
ResumeBuilder anketine göre, iş dünyasının yüzde 40'ı için işten çıkarmalar zaten bekleniyordu. Ankete göre, pek çok sektörde işten çıkarmalar devam edecek.
İşte önümüzdeki günlerde personel çıkaracak şirketler:
Nike, şubatta 1.600 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.
Teknoloji devi, 2023'ten bu yana 12 binden fazla personeli işten çıkardı.