6 ilde denize girmek yasaklandı! İşte ilçeler ve yasakların süreleri...
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde denize girmek geçici süreyle yasaklandı. Meteoroloji, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın denizlerde tehlikeli dalgalar ile akıntılar oluşturduğunu açıkladı. Kaymakamlık ve valilikler, güvenlik gerekçesiyle farklı tarihlerde denize girişleri durdurdu. Toplam 6 ilde uygulanan yasaklar, süreleri ve kapsamı ile denize girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, hangi bölgelerde denize girilemeyecek? İşte detaylar…
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle bazı bölgelerde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.
Sıcak havaları sahilde geçirmeyi düşünen vatandaşlar internette "Hangi illerde denize girmek yasak?", sorusuna yanıt arıyor.
Meteoroloji verilerine göre sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, denizlerde tehlikeli dalgalar ile akıntılar oluşturdu. İlçe kaymakamlıkları ve valilikler, güvenlik gerekçesiyle farklı tarihlerde denize girme yasağı getirdi.
Peki, hangi il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı? İşte liste...
İSTANBUL
• Beykoz ve Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yasak 10 Ağustos’a kadar sürecek.
• Çatalca ve Eyüpsultan’da yasaklar 9 Ağustos’ta sona erecek.
KIRKLARELİ
SAKARYA
TEKİRDAĞ
(2 gün)
• Şarköy
• Süleymanpaşa
• Marmaraereğlisi
KOCAELİ
• Kandıra
DÜZCE
• Akçakoca