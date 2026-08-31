60 yaşında tek tekerle 4 bin kilometre yol yaptı

"Öğrenene kadar pişman oldum ama vazgeçmedim"

Tek tekerli denge kaykayına başlama hikâyesini anlatan Çetin, "Normalde Türkiye'de ismi tek teker diye geçiyor. Avrupa'da ise 'unicycle', elektrikli bisiklet diye geçiyor. Bir arkadaşta gördüm, böyle geziyordu. 'Buna bir insan biniyorsa ben de binerim' dedim. Hiç kimseye danışmadan gittim, parasını verdim, aldım geldim. 40 bin lira verdim. Aşağı yukarı iki gün falan bir parkta, yani top sahasında bayağı bir uğraştım. Pişman da oldum ama üçüncü gün, dördüncü gün sürmeye başladım. Ondan sonra da o günden beri ayağımda. Normalde düşmedim; bir sefer kendi hatamdan düştüm, pedalı kaldırıma vurdum. O da altımdan fırladı. Bu saatte 30 kilometre hız yapıyor, sürati minimum 30'a çıkıyor. Bende bunun bir büyüğü daha var. O da saatte 60 kilometre hıza çıkıyor" dedi.