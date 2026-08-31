60 yaşında tek tekerle 4 bin kilometre yol yaptı
Eskişehir'de yaşayan 60 yaşındaki Muhammet Çetin, torunlarından gördüğü tek tekerli elektrikli denge kaykayını günlük yaşamının vazgeçilmezi haline getirdi. İlk günlerde öğrenmekte zorlanıp vazgeçmeyi düşünse de kısa sürede araca alışan Çetin, 1,5 yılda iki farklı modelle toplam 4 bin kilometre yol yaptı.
Eskişehir'de yaşayan 60 yaşındaki Muhammet Çetin, torunlarının kullandığı denge kaykaylarından etkilenerek başladığı tek tekerli elektrikli denge kaykayıyla günlük ulaşımını sağlıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır bu araçları kullanan Çetin, iki farklı modelle toplam 4 bin kilometre yol yaptığını belirtti.
Tepebaşı ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan Çetin, ilk denge kaykayını yaklaşık 1,5 yıl önce satın aldı. Aracı kullanmayı öğrenene kadar boş bir sahada çalışan Çetin, kısa sürede dengeyi sağladıktan sonra mahalle içindeki işlerinde tek tekerli kaykayı kullanmaya başladı.
Mahalleden kent merkezine kaykayla gidiyor
Çetin, cami, kahvehane, bakkal ve fatura ödeme noktaları gibi günlük uğrak yerlerine denge kaykayıyla gittiğini söyledi. Zaman içinde daha uzun menzile ve amortisör sistemine sahip ikinci bir model de edinen Çetin, kent merkezi, Odunpazarı ve Muttalip gibi noktalara da bu araçla ulaşım sağlıyor.
Kask ve eldiven kullanarak yola çıktığını belirten Çetin, küçük modelin yaklaşık 50 kilometre, büyük modelin ise tek şarjla 100 kilometre menzil sunduğunu ifade etti. Büyük modelin saatte 65 kilometre hıza çıkabildiğini aktaran Çetin, aracın sayaç verilerine göre 2 bin 500 kilometrelik mesafeyi bu modelle kat ettiğini kaydetti.
"Öğrenene kadar pişman oldum ama vazgeçmedim"
Tek tekerli denge kaykayına başlama hikâyesini anlatan Çetin, "Normalde Türkiye'de ismi tek teker diye geçiyor. Avrupa'da ise 'unicycle', elektrikli bisiklet diye geçiyor. Bir arkadaşta gördüm, böyle geziyordu. 'Buna bir insan biniyorsa ben de binerim' dedim. Hiç kimseye danışmadan gittim, parasını verdim, aldım geldim. 40 bin lira verdim. Aşağı yukarı iki gün falan bir parkta, yani top sahasında bayağı bir uğraştım. Pişman da oldum ama üçüncü gün, dördüncü gün sürmeye başladım. Ondan sonra da o günden beri ayağımda. Normalde düşmedim; bir sefer kendi hatamdan düştüm, pedalı kaldırıma vurdum. O da altımdan fırladı. Bu saatte 30 kilometre hız yapıyor, sürati minimum 30'a çıkıyor. Bende bunun bir büyüğü daha var. O da saatte 60 kilometre hıza çıkıyor" dedi.
"Görenlerin aklı gidiyor"
Çetin, tek tekerli denge kaykayının kullanımına alışıldıktan sonra tehlikeli olmadığını savunarak, "Tehlikeli falan değil. Sana şunu söyleyeyim, ben motosiklet de kullanıyorum, motosikletten daha emniyetli. Pedala ayağını öne doğru veriyorsun, yürüyor; arkaya doğru verdiğin zaman da duruyor. Yönleri ise şöyle: Omzunu bu tarafa çevirdiğin zaman buraya dönüyorsun, bu tarafa çevirdiğin zaman da bu tarafa dönüyorsun. Yani senin bir şey yapmana gerek yok. Görenler şöyle bir bakıyor. Yaşımdan dolayı bana hiç konduramıyorlar da. Genç birisi kullansa pek o kadar yadırgamazlar, ama benim kullandığımı görünce çoğunun aklı gidiyor zaten" dedi.
Çetin, "Buradan Muttalip'e gidip geliyorum; çarşı merkeze, Odunpazarı'na arkadaşımın yanına gidip geliyorum. Küçük teker ortalama 50 kilometre gidiyor, büyük dediğim teker ise 100 kilometre gidiyor. Bir şarjla 100 kilometre mesafe yapabiliyor. Ben bununla şu ana kadar 2 bin 500 kilometre yol yapmışım. Bu Eskişehir'e geldiğimden beri ayağımdan düşmüyor. Evden bununla çıkıyorum, eve bununla gidiyorum. Hanımım, 'En sonunda tuvalete girecek arabayı da bulmuşsun' diyordu. Uzun mesafe yaparsan bu ufaktan yoruyor. Öbürü yormuyor" ifadelerini kullandı.