A101 market aktüel indirimler... Özel yeni indirimli ürünler, 21 Mart'ta elektrikli araç geliyor
A101'de mart ayında indirimler devam ediyor. A101 market, 21 Mart tarihli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyenler, A101 güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. 21 Mart'ta A101 markete; elektrikli araç, televizyon, beyaz eşya ürünleri indirimli gelecek. İşte A101 markette bu haftanın indirimli ürünleri...
Volta EV1 Elektrikli Araç 169 bin 900 TL
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12 bin 499 TL
Onvo 50" Iltra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 10 bin 999 TL
JVC 40" Full HD Smart TV 8 bin 999 TL
JVC 32" HD Smart Led Tv 5 bin 999 TL
Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 4 bin 199 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5 bin 499 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box Bin 699 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 7 bin 999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 12 bin 999 TL
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 4 bin 799 TL
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4 bin 999 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6 bin 499 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 3 bin 299 TL
Arzum Starblend Multiblender Seti Bin 499 TL
Flavel Stick 2'si 1 Arada Dik Süpürge 999 TL
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer Bin 399 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3 bin 799 TL
Kiwi Dalgıç Su Pampası 949 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 249 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 199 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 549 TL