ABD Hürmüz’de korumayı saatlere böldü, tankerlere geçiş saati geldi

Türkiye için risk pompada ve enflasyonda





Türkiye’nin ham petrol tedarikinin tamamı Hürmüz Boğazı’na bağlı değil. Buna rağmen Brent petrol fiyatı, tanker navlunu, sigorta ve rafineri maliyetleri küresel ölçekte belirlendiği için boğazdaki her yeni risk Türkiye’nin enerji ithalatı üzerinde de baskı yaratabiliyor.

Bu gelişme Türkiye’de benzinin 80 TL’yi aştığı, motorinin ise 90 TL bandına dayandığı bir döneme denk geliyor. Hürmüz kaynaklı yeni bir petrol veya taşıma maliyeti artışı, pompa fiyatlarının yanı sıra ulaştırma ve üretim maliyetleri üzerinden enflasyon açısından da yeni risk oluşturabilir.