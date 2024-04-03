ABD-Meksika sınırında kriz derinleşiyor

Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişlerini zorlaştırmak amacıyla, Texas Ulusal Muhafızları tarafından Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller kuruldu.

Yaşam şartlarından memnun olmayan ve ABD'de daha iyi bir hayat yaşayacağı hayalini kuran göçmenler, Meksika sınırından Teksas’a geçmek için jiletli tellere rağmen uğraşlarını sürdürüyor.