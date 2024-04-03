ABD-Meksika sınırında kriz derinleşiyor
ABD'ye Meksika sınırını üzerinden yasadışı yollarla girmek isteyen göçmenlerin krizi derinleşiyor. Göçmenler, Texas eyaletinde yerleştirilen jiletli tellere rağmen sınırı geçmeye çalışıyor.
Orta ve Güney Amerika'dan gelip Meksika sınırındaki Ciudad Juarez kasabasında toplanan göçmenlerin ABD tarafına yasa dışı geçişlerini zorlaştırmak amacıyla, Texas Ulusal Muhafızları tarafından Rio Grande Nehri'nin önüne jiletli teller kuruldu.
Yaşam şartlarından memnun olmayan ve ABD'de daha iyi bir hayat yaşayacağı hayalini kuran göçmenler, Meksika sınırından Teksas’a geçmek için jiletli tellere rağmen uğraşlarını sürdürüyor.
Göçmen krizinin derinleştiği ABD-Meksika sınırındaki göçmenler, Rio Grande Nehri'nin hemen yanında kamp kurdu.
Jiletli telleri ve Ulusal Muhafızları atlatıp ABD sınırı geçmek isteyen göçmenlerin arasında Türk vatandaşlarının olduğu da aktarılmıştı. Orta ve Güney Amerikalı göçmenlerin yanı sıra Türkiye'den kaçan yaklaşık 30 binden fazla Türk vatandaşı, aynı yöntem ile Meksika sınırından ABD'ye giriş yapmıştı.