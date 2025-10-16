ABD'de hükümet açıldı mı? Amerika'da hükümet ne zaman açılacak?
ABD'de hükümet 15 gündür kapalı... Amerika'da hükümetin kapalı olması nedeniyle çok önemli veriler de açıklanamıyor. Hem dünyada hem de ülkemizde son durum merak edilirken konu hakkında bilgi almak isteyenler "ABD'de hükümet açıldı mı? Amerika'da hükümet ne zaman açılacak" sorusuna cevap arıyor.
ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamadı. Dün yine bütçe tasarısı 49 "Hayır" ve 45 "Evet" oyuyla bir kez daha kabul edilmedi. Belirsizlik ve kriz sürerken "ABD'de hükümet açıldı mı? Amerika'da hükümet ne zaman açılacak" sorusu gündemden düşmüyor.
ABD'de hükümet açıldı mı?
Amerika'da hükümet daha açılmadı. Tasarının kabul edilmesi için 60 üyenin "Evet" oyu vermesi gerekiyor. Tarih konusunda net bir bilgi henüz yok.
Ne olmuştu?
ABD’de federal hükümet, 2025 mali yılı başlamadan önce geçici bütçe tasarısının onaylanmaması nedeniyle 1 Ekim’de faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Mali yılın 30 Eylül gecesi sona ermesiyle birlikte, Kongre’nin bütçe konusunda uzlaşamaması hükümetin kapanmasına neden oldu.
Bu durum, 2019’dan sonra ilk kez yaşanan bir hükümet kapanması olarak kayda geçti. Kapanma, birçok kamu kurumunun hizmetlerini askıya almasına ve yüz binlerce federal çalışanın ücret almadan izne çıkarılmasına yol açtı.