ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamadı. Dün yine bütçe tasarısı 49 "Hayır" ve 45 "Evet" oyuyla bir kez daha kabul edilmedi. Belirsizlik ve kriz sürerken "ABD'de hükümet açıldı mı? Amerika'da hükümet ne zaman açılacak" sorusu gündemden düşmüyor.