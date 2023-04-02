ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen hortumlarda şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.
Hortumlar nedeniyle Tennessee’de 7, Arkansas’ta 5, Indiana’da 3, Illinois, Mississippi ve Alabama’da da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.
Meteoroloji yetkilileri, Little Rock’da yaşanan hortumun en şiddetli düzeydeki EF3 sınıfında olduğunu açıkladı.