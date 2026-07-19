AÇIKLANDI! 2026 DGS soruları erişime açıldı! DGS soru ve cevap anahtarı için tıklayınız
206 DGS bugün gerçekleşti. saat 12.30'da sona eren sınav sonrası soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih ve saat merak edilmeye başlandı. Adaylar ÖSYM'den son dakika duyurusunu beklerken beklenen haber az önce geldi.
DGS bitti ve adaylar netlerini hesaplamak için soru ve cevap anahtarı kitapçığını bekliyordu. Yüz binler heyecanla ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlenmiş durumdaydı ki saat 13.45'te beklenen duyuru geldi.
DGS soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2026-DGS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı" denildi.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 13 Ağustos 2026 Perşembe günü erişime açılacak.