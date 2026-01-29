AÇIKLANDI! Askerlik yerleri belli oldu? Sınıflandırma sonuçları erişime açıldı

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

Yedek subay/astsubay adayları ile er (1’inci grup): 05 Şubat 2026

Er (2’nci grup): 05 Mart 2026

Er (3’üncü grup): 02 Nisan 2026

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.