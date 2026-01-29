AÇIKLANDI! Askerlik yerleri belli oldu? Sınıflandırma sonuçları erişime açıldı
Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurusu yaparak "Şubat/Mart ve Nisan 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır" dedi.
Şubat ayında on binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için birliklerine gidecek. Bugün yükümlüler için kader anı... Askerlik yerleri ilan edilirken şimdi binlerce kişi sonuçları öğrenmeye çalışıyor.
Askerlik yerleri açıklandı
MSB saat 10.00'da yaptığı duyuruda yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını belirtti.
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:
Yedek subay/astsubay adayları ile er (1’inci grup): 05 Şubat 2026
Er (2’nci grup): 05 Mart 2026
Er (3’üncü grup): 02 Nisan 2026
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.