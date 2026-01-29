Google Haberler

AÇIKLANDI! Askerlik yerleri belli oldu? Sınıflandırma sonuçları erişime açıldı

Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurusu yaparak "Şubat/Mart ve Nisan 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır" dedi.

Şubat ayında on binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için birliklerine gidecek. Bugün yükümlüler için kader anı... Askerlik yerleri ilan edilirken şimdi binlerce kişi sonuçları öğrenmeye çalışıyor.

Askerlik yerleri açıklandı

MSB saat 10.00'da yaptığı duyuruda yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını belirtti. 

ASKERLİK YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

Yedek subay/astsubay adayları ile er (1’inci grup): 05 Şubat 2026

Er (2’nci grup): 05 Mart 2026

Er (3’üncü grup): 02 Nisan 2026

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

