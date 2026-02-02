AÇIKLANDI! EKPSS tercih - kura sonuçları erişime açıldı... Sonuç sorgulama ekranı
Yeni haftanın ilk gününde EKPSS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı yoğun şekilde kontrol ediliyor. Tüm gözler ÖSYM'ye çevrilmişken sonuç tarihi araması sıkça yapılıyor. Adayların ortak sorusu "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
EKPSS tercih sonuçlarına büyük bir ilgi var. Hem şubat ayına girilmesi hem de yeni haftaya girilmesi nedeniyle sonuçlar merak ediliyor. On binler art arda "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM, EKPSS 2026 tercih sonuçlarını ilan etti. Yapılan açıklamada "2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
EKPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.