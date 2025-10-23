AÇIKLANDI! HMGS 2 sonuçları erişime açıldı... HMGS sonuç sorgulama ekranı
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları bugün ilan edildi. On binlerce kişinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyurudaydı... Kurum saat 14.15'te beklenen duyuruyu yaptı. Sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız.
HMGS sonuçları için heyecan doruktaydı. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacaktı. Adaylar bilgi almak adına sıkça "HMGS 2 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor kimüjdeli haber geldi.
HMGS 2 sonuçları açıklandı mı?
HMGS 2 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Saat 14.15'te yapılan duyuruda "28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 87 numaralı soru ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı’nın Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 75 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.