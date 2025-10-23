AÇIKLANDI! HMGS 2 sonuçları erişime açıldı... HMGS sonuç sorgulama ekranı

HMGS 2 sonuçları açıklandı mı?

HMGS 2 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Saat 14.15'te yapılan duyuruda "28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 87 numaralı soru ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı’nın Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 75 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

