AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı! 2025 KPSS Lisans sonuç sorgulama linki
KPSS Lisans sonuçları bugün açıklanıyordu. Yüz binlerce memur adayı ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusunu bekliyordu. Tarih belli fakat saate ilişkin duyuru yapılmamıştı. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken yoğun şekilde "2025 KPSS Lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyordu ki ÖSYM müjdeli haberi adaylara geçti.
2025 KPSS Lisans sınavına giren memur adayları nefesini tuttu sınav sonuç tarihini bekliyordu. Hem KPSS Lisans Genel Yetenek hem de Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları bugün ilan edilecekti. Yalnız saat konusunda resmi bir açıklama gelmemişti. Adaylar bu konuda bilgi alabilmek adında "2025 KPSS Lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık vermişti. Ve beklenen duyuru az önce geldi.
KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları saat 10.00'da açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sınav sonuç belgeleri basılı olarak düzenlenmeyecek ve adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecektir. Adaylar, sonuç ekranında testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayılarını ile KPSS puanlarını görüntüleyebilecektir. ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan sonuç duyurusu, adaylara yapılmış resmi bildirim niteliğindedir.