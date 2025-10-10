AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı! 2025 KPSS Lisans sonuç sorgulama linki

2025 KPSS Lisans sınavına giren memur adayları nefesini tuttu sınav sonuç tarihini bekliyordu. Hem KPSS Lisans Genel Yetenek hem de Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav sonuçları bugün ilan edilecekti. Yalnız saat konusunda resmi bir açıklama gelmemişti. Adaylar bu konuda bilgi alabilmek adında "2025 KPSS Lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık vermişti. Ve beklenen duyuru az önce geldi.