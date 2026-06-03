AÇIKLANDI! MEB tarafından 2026 LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! Sınav yeri sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı saat 11.30'da yaptığı son dakika açıklamasıyla 2026 LGS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını belirtti. Şimdi yüz binler neden sınava gireceklerini öğrenmek için MEB'i yoğun şekilde ziyaret ediyor.
Yaklaşık 1 milyon kişi 2026 LGS'de ter dökecek. Yüz binlerin şu sıra gündeminde LGS sınav giriş belgeleri var. Bugün beklentiler bir hayli yüksekti ve peş peşe gelen soru "2026 LGS sınav giriş belgeleri, sınav yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklindeydi. MEB müjdeli haberi az önce duyurdu.
2026 LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
MEB tarafından yaplan açıklamda "Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" giriş bilgileri, açıklandı" denildi.
Merkezî sınav, iki oturum olarak gerçekleşecek. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili millî eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.
Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak.