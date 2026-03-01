AÇIKLANDI! MSÜ soruları yayımlandı... 2026 MSÜ'de soru ve cevap anahtarı için tıklayınız
2026 MSÜ sınavı bugün gerçekleşti. Saat 13.00'te biten sınav sonrası soru ve cevap anahtarı gündem oldu. Yüz binler sınav sonuçları için fikir edinmek adına soruları incelemek istiyor. Sık sık "MSÜ soruları açıklandı mı" sorusu geliyor.
MSÜ sınavı ÖSYM tarafından yapıldı. Her sınav olduğu gibi sınav sonrası soru ve cevap anahtarı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler yaptıkları neti öğrenip sonuç için varsayımda bulunmak istiyor. Bugün gündem olan soru "MSÜ soruları açıklandı mı" şeklinde...
MSÜ soruları açıklandı
2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavı soruları 13.45'te erişime açıldı. Geçen yıl sınavın soru ve cevap anahtarı aynı gün saat 14.00'te açıklanmıştı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ 2026 sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.