Adalet Bakanlığı 15 bin personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarihler belli mi?

5 bin 766 sözleşmeli pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav tarihi

İnfaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), hemşire, teknisyen, destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı) ve destek personeli (kaloriferci) için ise alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.