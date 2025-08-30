Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı bu yıl toplamda 5 bin personel alımı yapacak. İki ilan çıkan Bakanlık en çok alımı ise 3 bin 179 personelle infaz koruma memuru kadrosunda yapacak. Şimdi bu ilana başvuru yapan on binlerce kişinin aklında sonuçlar var. Tarih araştırması yapan binlerce kişi "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Adalet Bakanlığı 2 ilan çıkarak toplamda 5 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Her iki ilana başvurular da 15 Ağustos'ta son buldu. 3 bin 500 personel alımı ilanına başvuru yapanlar sonuç tarihinii araştırıyor. Peki son durum nedir?
Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
30 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklanmadı. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.