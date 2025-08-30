Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İKM alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 2 ilan çıkarak toplamda 5 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Her iki ilana başvurular da 15 Ağustos'ta son buldu. 3 bin 500 personel alımı ilanına başvuru yapanlar sonuç tarihinii araştırıyor. Peki son durum nedir? 1 | 3

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklanmadı. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti.