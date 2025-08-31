Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçlarına yoğun bir ilgi söz konusu... On binler başvurularını 15 Ağustos'ta tamamladı, sonuçlara odaklandı. Bakanlık tarafından sonuç tarihinin paylaşılmaması nedeniyle aramalar her geçen gün artıyor. Sıkça gelen soru "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... 1 | 3

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 31 Ağustos 2025 Pazar günü itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları ilan edilmedi. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" diye belirtilmişti. 2 | 3