Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları hala açıklanmış değil. Adaylar sürekli olarak Bakanlığın sitesini kontrol ediyor. Tarih öğrenmek isteyenlerin başvurduğu soruların başında "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor.
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçlarına yoğun bir ilgi söz konusu... On binler başvurularını 15 Ağustos'ta tamamladı, sonuçlara odaklandı. Bakanlık tarafından sonuç tarihinin paylaşılmaması nedeniyle aramalar her geçen gün artıyor. Sıkça gelen soru "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
31 Ağustos 2025 Pazar günü itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları ilan edilmedi. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" diye belirtilmişti.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.