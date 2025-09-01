Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı, 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3.500 personel alımı yapılacak. Süreçte sonuç kısmına gelindi. Bakanlığın tarihi paylaşmaması sebebiyle "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor. 1 | 3

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 1 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları ilan edilmedi. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" diye belirtilmişti.