Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. 15 Ağustos'ta biten başvurular sonrası sabırsızlık gitgide artıyor. Bakanlığın resmi sitesi sürekli kontrol ediliyor. Dillerden düşmeyen soru ise "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları henüz açıklanmış değil. Adalet Bakanlığı tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti.