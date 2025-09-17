Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı 3500 personel alımında sonuç tarihi için büyük bir heyecan söz konusu... Özellikle infaz koruma memurluğu için başvuru yapan on binler her gün bir duyuru olup olmadığını kontrol ediyor. Sabırsızlık gitgide artarken "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı, hizmetli alacak. Bu kadrolar için on binlerce başvuru yaptı. Süreç tamamlandı sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. Tarih bilgisi verilmemesi nedeniyle sıkça "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığından bugün de herhangi bir duyuru gelmedi. En yakın zamnanda bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.