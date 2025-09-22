Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM sonuçları belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sürecinde artık sonuçlar bekleniyor. 15 Ağustos'ta sona eren başvuruların üzerinden epey zaman geçerken heyecan da katbekat artıyor. Gözler Adalet Bakanlığına çevrilirken on binler "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.