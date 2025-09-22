Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM sonuçları belli oldu mu?
Yeni haftanın ilk gününde Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı başvuru sonuçları epey gündem olmuş durumda... Başvuru yapan on binlerce kişi artık sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Yeni bir gelişme olup olmadığı öğrenilmek istenirken sıkça gelen soru "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sürecinde artık sonuçlar bekleniyor. 15 Ağustos'ta sona eren başvuruların üzerinden epey zaman geçerken heyecan da katbekat artıyor. Gözler Adalet Bakanlığına çevrilirken on binler "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
21 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla Adalet Bakanlığından yeni bir açıklama yok. Yeni hafta içinde bir duyuru yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.