Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı ilanına yoğun bir başvuru söz konusuydu. On binler başvurularını 15 Ağustos'a kadar tamamlarken şimdi sonuç tarihi sıkça araştırılıyor. Yeni hafta ile birlikte beklentiler iyice artacak. Bugün yine en çok yöneltilen sorular "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak", "İKM sonuçları hangi tarihte açıklanacak" şeklinde...
Adalet Bakanlığı toplamda 3 bin 500 personel alımı yapacak. En yüksek alım ise infaz koruma memurluğu kadrosunda olacak. Bu sebeple özellikle bu pozisyona başvuru yapanlar "İKM sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı bugün herhangi bir duyuru yayımlamadı. Hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.