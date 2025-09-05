Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuç tarihi adayların bir numaralı gündemi... İnfaz koruma memuru ve zabıt katipliği için başvuru yapan on binlerce kişi Bakanlıktan duyuru bekliyor. Her gün sonuç tarihi araması yapılıyor ve kesin sonuç öğrenilmek isteniyor. İşte son durum...
Adalet Bakanlığı 2 ilan çıkmış ve toplamda 5 bin personel alınacağını duyurmuştu. 15 Ağustos tarihinde son bulan başvurular sonrası adaylar sonuç tarihine odaklandı. Zabıt katibi ilanı için tarihler belirtilirken 3 bin personel alımı için ise sonuç tarihleri duyurulmadı. Şimdi on binler "Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı ilanı için sonuç tarihi paylaşılmadı. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları 5 Eylül Cuma günü belli olacak. Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak.
Sözlü sınav tarihi ne zaman?
Adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklar. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.
Sözlü sınav konuları
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:
a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;
1) Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.