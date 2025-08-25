Adalet Bakanlığı CTE 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Bugün mü açıklanacak?

Adalet Bakanlığı CTE 3 bin 500 alım sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bugün haftanın ilk günü ve beklentiler bir hayli yüksek... Bu sebeple her dakika artan soru "Adalet Bakanlığı CTE 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... 1 | 3

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 25 Ağustos 2025 Pazartesi itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklanmadı. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti. 2 | 3