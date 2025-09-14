Adalet Bakanlığı CTE 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM sonuçları belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları hala açıklanmış değil. Adaylar özellikle de infaz koruma memurluğu için başvuru yapanlar sonuç tarihini her gün araştırıyor. Bakanlığın resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor. İşte son durum...
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı için başvurular 15 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların üzerinden yaklaşık 1 ay geçerken artık sonuçlar bekleniyor. Yeni hafta ile birlikte beklentiler iyice artacak. On binlerce kişi son durumu merak ederek "Adalet Bakanlığı CTE 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla Adalet Bakanlığı konu ile ilgili herhangi bir duyuru yayımlamadı. Yeni haftada bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.