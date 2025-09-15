Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları açıklandı mı? 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığının 3 bin 500 personel alımı sonuçları uzun zamandır bekleniyor. Yeni hafta ile birlikte sonuç umudu artarken özellikle infaz koruma memurluğu için başvuru yapanlar "Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları açıklandı mı" diye soruyor. İşte konuya ilişkin son durum...
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı başvuruları üzerinden bugün itibarıyla 1 ay geçti. Adaylar heyecanla Bakanlığın sonuç duyurusunu bekliyor. Bugün pazartesi günü olması vesilesiyle yeni bir gelişme olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. Sıkça başvurulan soru ise "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla Adalet Bakanlığı konu ile ilgili herhangi bir duyuru yayımlamadı. Bu hafta bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.