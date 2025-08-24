Adalet Bakanlığı CTE personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesine alınacak 3 bin 500 personel için başvuru süreci tamamlandı. 15 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Adayların gözü kulağı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde... Sıklıkla "Adalet Bakanlığı CTE personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) 3 bin 500 kişilik personel alımına yoğun bir ilgi vardı. Başvuruların bitişi ile birlikte sonuç tarihi araması sıklaştı. Bakanlık net bir tarih vermezken her dakika artan soru ise "Adalet Bakanlığı CTE personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları henüz açıklanmış değil. Adalet Bakanlığı tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.