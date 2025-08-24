Adalet Bakanlığı CTE personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün (CTE) 3 bin 500 kişilik personel alımına yoğun bir ilgi vardı. Başvuruların bitişi ile birlikte sonuç tarihi araması sıklaştı. Bakanlık net bir tarih vermezken her dakika artan soru ise "Adalet Bakanlığı CTE personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor. 1 | 3

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları henüz açıklanmış değil. Adalet Bakanlığı tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti. 2 | 3