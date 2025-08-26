Adalet Bakanlığı IKM sonuçları açıklandı mı? CTE personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı ilanına on binlerce kişi başvuru yaptı. Şimdi adayları sonuç heyecanı sardı. Her gün tarih bilgisi için "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte muhtemel tarihler... 1 | 3

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 25 Ağustos 2025 Pazartesi itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklanmadı. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti. 2 | 3