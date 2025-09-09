Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 500 personel alımı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alım sürecinde sıra sonuçlarda... Bakanlığın net tarih geçmemesi nedeniyle her gün yoğun bir şekilde arama yapılıyor. Adaylar süreçle ilgili bilgi almak için "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 alım sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Adalet Bakanlığı 3500 personel alımı sonuçları için duyuru bekleniyor. 15 Ağustos'a kadar on binlerce kişi başvuru yaptı. Şimdi adaylar her gün Bakanlığın resmi sitesini kontrol ederek açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bugün de en çok iletilen soru "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 alım sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı bugün herhangi bir duyuru yayımlamadı. Hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.