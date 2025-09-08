Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE 3 bin 500 personel alımı sonuç tarihi belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuç tarihi için Bakanlıktan açıklama bekleniyor. Bu dakika itibarıyla hala açıklama gelmezken her geçen gün artan soru ise "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Adalet Bakanlığı, 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) alacak. Her bir kadro için on binlerce başvuru yapılırken sonuç tarihi araştırılıyor.
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı bugün herhangi bir duyuru yayımlamadı. Hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.