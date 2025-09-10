Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığının 3 bin 500 alımına on binler başvuru yaptı. Başvuru işlemlerinin sona erişi ile birlikte yoğun bir sonuç araması yapılmaya başlandı. Özellikle infaz koruma memurluğu için başvuru yapanlar "Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
Adalet Bakanlığının gerçekleştirdiği 3 bin 500 personel alımına yoğun bir katılım yaşandı. Başvuru ekranının kapanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bakanlığın duyuruları sıkı şekilde takip edilirken bilgi için sıkça "Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman duyurulacak" sorusuna yanıt arıyor.
Adalet Bakanlığı 10 Eylül 2025 Çarşamba herhangi bir duyuru yayımlamadı. Hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.