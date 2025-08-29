Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Personel alım sonuçları için tarih verildi mi?

Adalet Bakanlığı'nın 5.000 kişilik personel alımı sürecinde, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başvuru dönemi 1–15 Ağustos 2025 tarihlerinde başarıyla tamamlanmıştı ve aradan 14 gün geçerken "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor. 1 | 3

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 29 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklanmadı. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti. 2 | 3