Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Personel alım sonuçları için tarih verildi mi?
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı için bekleyiş sürüyor. En çok alım ise infaz koruma memurluğu kadrosu için yapılacak. On binler heyecanla sonuçları beklerken "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor. İşte beklenen tarihler...
Adalet Bakanlığı'nın 5.000 kişilik personel alımı sürecinde, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Başvuru dönemi 1–15 Ağustos 2025 tarihlerinde başarıyla tamamlanmıştı ve aradan 14 gün geçerken "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.
Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
29 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklanmadı. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.