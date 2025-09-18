Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyon teklifi son durum nedir?
Adalet Bakanlığında çalışanlar maaş promosyonunda son durumu merak ediyor. Görüşmeler son hızıyla sürerken en son teklif kabul edilmemişti. Yeni gelişmeler yaşanırken promosyonun yatacağı tarih yoğun şekilde araştırılıyor. Her gün iletilen soruların başında "Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak" geliyor.
Adalet Bakanlığında çalışan on binlerce memurun gözü kulağı maaş promosyonlarında... Adalet Bakanlığı ve Vakıfbank arasında görüşmeler devam ediyor. Personel artış promosyonların yatmasını isterken bir yandan da son gelişmeleri araştırıyor. Tarih konusunda fikir almak isteyenlerin en çok yönelttiği soru "Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak" oluyor.
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak?
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacağı tarih henüz belli olmadı. Gelecek hafta içi rakamların ve tarihin netleşmesi bekleniyor.
Son durum nedir?
Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki maaş promosyon görüşmelerinde banka teklifini 99 bin TL’ye yükseltti. Vakıfbank ayrıca, promosyon alan personele 100 bin TL faizsiz kredi imkanı da sunacak. Daha önce 97 bin TL’de kalan teklif, böylece güncellenmiş oldu. Öte yandan Türk Büro-Sen, promosyon almak istemeyen personele faizsiz en az 500 bin TL kredi verilmesi talebini gündeme getirdi.
Adalet-Sen'in beklentisi
Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,
Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,
Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,
EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,
Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,
Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.