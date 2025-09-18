Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı promosyon teklifi son durum nedir?

Son durum nedir?

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki maaş promosyon görüşmelerinde banka teklifini 99 bin TL’ye yükseltti. Vakıfbank ayrıca, promosyon alan personele 100 bin TL faizsiz kredi imkanı da sunacak. Daha önce 97 bin TL’de kalan teklif, böylece güncellenmiş oldu. Öte yandan Türk Büro-Sen, promosyon almak istemeyen personele faizsiz en az 500 bin TL kredi verilmesi talebini gündeme getirdi.