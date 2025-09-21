Adalet Bakanlığı maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? Teklif ne kadar?

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu teklifi nedir?

Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması protokole bağlandı.

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 18.08.2025 tarihinde yapılmıştır.

İhalenin ilk oturumunda yapılan turlarda Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif etmiştir. Vakıfbank’ın bu teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekilmiştir.

Adalet Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikası yetkililerinin katılımıyla Vakıfbank’la yapılan görüşme sonucunda, banka her bir personelimize peşin ödenmek üzere 99.500 TL promosyon bedeli olarak teklifini revize etmiştir.

Bu teklif üzerine ihale, bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihinde tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personelin hesabına aktarılacaktır.

Ayrıca Bakanlığımız personelinden nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara banka tarafından kullanılacak avans tutarının %50’si oranında ödemeli nakit avans kullandırma imkânı sunulacaktır.

Tüm bu süreçlerde katkıları olan Büro Memur-Sen ile Koop-İş Sendikasına ve teklifleriyle Bakanlığımıza destek olan başta Vakıfbank olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Milletimize adalet hizmetlerini en iyi şekilde sunma gayretiyle sürdüren her bir personelimize bu promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diliyoruz.