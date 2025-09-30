Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alım ilanına başvuru yapan adaylar haftalardır bekleyiş içerisinde... On binlerce kişi ekim ayına girilmesine sayılı saatler kala bir duyuru bekliyor. Heyecan her geçen gün artarken yoğun şekilde "Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
On binlerce kişi Adalet Bakanlığının 3 bin 500 personel alımına başvuru yaptı. Devlet kurumlarında güvenceli iş imkanından yararlanmak isteyen adaylar şimdi sonuç tarihlerini bekliyor. Bugün eylül ayının son günü ve 1 buçuk ay aranın ardından sonuç beklentisi bir hayli yükseldi. "Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı" sorusuna yanıt aranıyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları için tarih paylaşımı bugün de gelmedi. Gözler yeni haftaya çevrilmiş durumda... Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.