Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM ve zabıt katibi sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları henüz açıklanmış değil. Sonuçlar 5 Eylül Cuma günü belli olacak. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak.

Sözlü sınav tarihi ne zaman?

Adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklar. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

Sözlü sınav konuları

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.