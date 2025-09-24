Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanıyor? CTE İKM sonuçları hangi tarihte belli olacak?

3 bin 500 personel alımı için haftalardır umutla bekleyen on binlerce adayın gözü kulağı Adalet Bakanlığı'ndan gelecek haberlerde. Her gün Bakanlığın resmi sitesi kontrol ediliyor ve yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Bu sebeple artan soru ise "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.