Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanıyor? CTE İKM sonuçları hangi tarihte belli olacak?
Binlerce adayın kaderini belirleyecek Adalet Bakanlığı personel alımı sürecinde gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 3 bin 500 kişilik kontenjan için yapılan başvuruların ardından özellikle infaz koruma memurluğu kadrolarına yoğun talep yaşandı. Aradan bir ay geçmesine rağmen sonuçların paylaşılmaması nedeniyle "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen dakika yükseliyor.
3 bin 500 personel alımı için haftalardır umutla bekleyen on binlerce adayın gözü kulağı Adalet Bakanlığı'ndan gelecek haberlerde. Her gün Bakanlığın resmi sitesi kontrol ediliyor ve yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Bu sebeple artan soru ise "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
24 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla Adalet Bakanlığından konuya ilişkin açıklama gelmedi. Bu hafta içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.