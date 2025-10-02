Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığında görev almak isteyen on binlerce kişi başvurularını 15 Ağustos'ta tamamladı. Başvurular üzerinden haftalar geçerken sonuç ilan edilmiş değil. Bu hafta için beklentiler bir hayli yüksekti fakat şu ana dek bir duyuru yayımlanmadı. Adaylar sürekli olarak "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Bugün Adalet Bakanlığından sonuç tarihi paylaşımı yapılmadı. Beklentiler 6-10 Ekim tarihinde sonuçların açıklanacağı yönünde... Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözleşmeli Destek personeli (Hizmetli) alımında; 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında, lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim türlerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sorgulama ekranı ise 29 Eylül'de yayımlandı.