Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımında süreç devam ediyor. Adaylar sonuç ilanını beklerken daha sonra sözlü sınava girecek. Bakanlıktan son dakika duyurusu beklenirken bir gelişme olup olmadığı öğrenilmek isteniyor ve "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.