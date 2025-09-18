Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE İKM sonuçları açıklandı mı?
Bugün yine en çok araştırılan konulardan biri yine Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları... Sonuçların ilan edilmemesi nedeniyle on binler her gün sonuç tarihini araştırıyor. Sıkça gelen soruların başında "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" geliyor.
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımında süreç devam ediyor. Adaylar sonuç ilanını beklerken daha sonra sözlü sınava girecek. Bakanlıktan son dakika duyurusu beklenirken bir gelişme olup olmadığı öğrenilmek isteniyor ve "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
Adalet Bakanlığı İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığından 18 Eylül Perşembe itibarıyla bir duyuru gelmedi. En yakın zamnanda bir açıklama yapılması bekleniyor. Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.
Sözlü sınav konuları
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.