Adalet Bakanlığı zabıt katibi sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Başvuru yapan adaylar bu soruya yanıt arıyor. Bakanlık tarihleri paylaşırken bu bilgiye sahip olamayanlar "Adalet Bakanlığı zabıt katibi sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 1500 zabıt katibi alım sonuçları henüz açıklanmış değil. Sonuçlar 5 Eylül Cuma günü belli olacak. 13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak.