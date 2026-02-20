ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kuraları sona ermek üzere... Bugün 3 ilde tören düzenlenecek. Bu illerden biri de Adana... 12 bin 400 konut yapılacak çekilişle sahibini bulacak. Vatandaşlar heyecanla canlı yayın linkini araştırırken "TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu da yoğun şekilde geliyor.
Adana'da 12 bin 400 konut kura töreni saat 11.00'de Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Adanalılar TOKİ kura çekimini canlı izlemek istiyor. Aşağıdaki linkten kurayı takip edebilirsiniz.
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.
• Merkez: 9700
• Aladağ: 200
• Ceyhan: 600
• Feke: 200
• İmamoğlu: 200
• Karaisalı: 300
• Karataş: 300
• Kozan: 150
• Pozantı: 200
• Saimbeyli: 150
• Tufanbeyli: 200
• Yumurtalık: 200