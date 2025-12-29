ADIYAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adıyaman 6 bin 620 sosyal konut projesi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adıyaman 6 bin 620 sosyal konut projesi için kura çekimi saat 11.00'de başladı. Kura yaklaşık 2 saat sürdü. Çekiliş biter bitmez vatandaşlar tam sonuçları öğrenmeye çalışıyor. TOKİ'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken duyurular her dakika takip ediliyor. Binlerce kişi "Adıyaman TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kuraları başladı. İlk kuralar Adıyaman'da gerçekleşti. Şanslı 6 bin 620 kişi ev sahibi olacak. Bugünkü çekiliş sonrası sonuçlar yoğun şekilde araştırılıyor.
Uygun fiyat ve ödeme yöntemi ile ev sahibi olacaklar son açıklamalara odaklanırken dillerden düşmeyen soru "Adıyaman TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Adıyaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
Adıyaman TOKİ kura çekimi saat 11.00'de gerçekleşti ve yaklaşık 2 saat sürdü. Henüz resmi sonuçlar ilan edilmedi. Akşam saatlerinde ya da yarın sabah saatlerinde sonuçların erişime açılması bekleniyor.
Anadolu illeri için satış fiyatları ve ödeme planları
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.