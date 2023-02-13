Adıyaman'ın son hali: Depremin ardından çarpıcı kareler

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok hasar gören illerden biri Adıyaman oldu.

İki depremle yıkılan yüzlerce binanın enkazında kalanların kurtarılması için hem yurt dışından hem de ülkenin bir çok ilinden gelen arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.