Adıyaman'ın son hali: Depremin ardından çarpıcı kareler
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da şiddetli sarsıntının etkisiyle yüzlerce ev, cami, okul ve iş yeri yıkıldı, park halindeki birçok araç hasar gördü.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok hasar gören illerden biri Adıyaman oldu.
İki depremle yıkılan yüzlerce binanın enkazında kalanların kurtarılması için hem yurt dışından hem de ülkenin bir çok ilinden gelen arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Adeta enkaz yığınına dönüşen kentte yüzlerce ev, cami, okul ve iş yeri yıkıldı, birçok araç yıkılan binaların enkazında kaldı.
Depremde evleri zarar görenler, kentin birçok noktasında AFAD, Kızılay ve jandarma ekiplerince kurulan çadırlara yerleştirildi.