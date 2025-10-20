Af gelecek mi? 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Yeni yargı paketi son durum...
Yeni bir haftaya girdik ve 11. Yargı Paketi ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yeni yargı paketini özellikle hükümlü ve hükümlü yakınları yakından takip ediyor. Her açıklamayı öğrenmek isteyenler "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" diye soruyor. Öte yandan "Af gelecek mi" sorusu da yoğun şekilde geliyor.
Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri de 11. Yargı Paketi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları sonrası büyük bir beklenti oluşurken son durum merak ediliyor. Af beklentisi de gitgide artarken "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorusu yöneltiliyor.
11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Yeni yargı paketi henüz Meclis'e gelmiş değil. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son olarak ""Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." demişti.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.