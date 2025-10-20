Af gelecek mi? 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Yeni yargı paketi son durum...

Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri de 11. Yargı Paketi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları sonrası büyük bir beklenti oluşurken son durum merak ediliyor. Af beklentisi de gitgide artarken "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" sorusu yöneltiliyor.