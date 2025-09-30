Af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? 11. Yargı Paketi son durum...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların başladığını duyurmuştu. Konu hakkında zaman zaman açıklama yapan Bakan Tunç'un her açıklaması can kulağı ile dinlenirken vatandaşlar da umutla bekleyiş içerisinde... Özellikle mahkum ve mahkum yakınları af veya infaz düzenlemesi olup olmayacağını sorgularken "Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek" soruları da peş peşe geliyor.