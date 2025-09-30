Af var mı? Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? 11. Yargı Paketi son durum...
11. Yargı Paketi için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından konu gündemden düşmezken her gün yeni gelişmeler takip edilmek isteniyor. Bu sebeple de "Yeni yargı paketi son durum" nedir sorusu hızlanıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmaların başladığını duyurmuştu. Konu hakkında zaman zaman açıklama yapan Bakan Tunç'un her açıklaması can kulağı ile dinlenirken vatandaşlar da umutla bekleyiş içerisinde... Özellikle mahkum ve mahkum yakınları af veya infaz düzenlemesi olup olmayacağını sorgularken "Yeni Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek" soruları da peş peşe geliyor.
11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?
Yeni yargı paketi henüz Meclis'e gelmiş değil. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclis'i açılacak ve paket ilerleyen günlerde Meclis'te görüşülecek. Genel af düzenlemesi ise olmayacak.
Yargı paketi içeriğinde neler var?
İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.
Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.
Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.
Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.
Af düzenlemesi pakette yer almayacak.