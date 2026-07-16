AGS ile ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı? MEB - AGS sınav yerleri saat kaçta açıklanacak?

MEB AGS'nin ikincisi bu yıl düzenleniyor. Yüz binler başvuru yaptı, sınavı bekliyor. Hazırlıklar sürerken bir yandan da ÖSYM'den sınav giriş belgesi duyurusu bekleniyor. Bugün heyecan bir hayli fazla... Sıkça "MEB - AGS, ÖABT sınav yerleri saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.