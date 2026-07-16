AGS ile ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı? MEB - AGS sınav yerleri saat kaçta açıklanacak?
Öğretmen adayları 26 Temmuz'da MEB - AGS ve ÖABT sınavında ter dökecek. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyor Bu sebeple bugün yoğun bir araştırma söz konusu... Her bir aday "AGS - ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı" sorusuna cevap arıyor.
MEB AGS'nin ikincisi bu yıl düzenleniyor. Yüz binler başvuru yaptı, sınavı bekliyor. Hazırlıklar sürerken bir yandan da ÖSYM'den sınav giriş belgesi duyurusu bekleniyor. Bugün heyecan bir hayli fazla... Sıkça "MEB - AGS, ÖABT sınav yerleri saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
AGS - ÖABT sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Hayır, şu dakika itibarıyla ÖSYM'den ÖABT ve AGS sınav giriş belgesi duyurusu gelmedi. Sınav yerleri kuvvetle muhtemel bugün açıklanacak. Saate ilişkin bir açıklama yapılmazken geçen yıl sınav yerleri saat 10.00'da belli olmuştu. Bu yıl da beklentiler aynı yönde...
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Akademi Giriş Sınavı (AGS), 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 110 dakika süre verilecek. Aynı gün düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te uygulanacak. ÖABT'de sınav süresi, adayların alanına göre 90 dakika veya 70 dakika olarak uygulanacak.