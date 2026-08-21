Ahmet Arif Denizolgun’un öldüğü çiftlik görüntülendi
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un 2016 yılında Beykoz’daki çiftliğinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar yeniden gündeme geldi. Alihan Kuriş’in tutuklanmasının ardından ölümü “şüpheli” bulunarak soruşturma yeni bir boyut kazanırken, Denizolgun’un naaşından Adli Tıp incelemesi için örnekler alındı. Denizolgun’un hayatını kaybettiği çiftlik ise havadan görüntülendi.
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un 6 Eylül 2016’da Beykoz’daki çiftliğinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, yıllar sonra yeniden gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
Soruşturma kapsamında Denizolgun’un ölümünün gerçekleştiği çiftlik de görüntülendi. İHA tarafından havadan kaydedilen görüntülerde, çiftliğin ağaçlık ve geniş bir arazi içerisinde bulunduğu görülüyor.
Dosyada yer alan ayrıntılardan biri ise Denizolgun’un bulunmasının ardından polise yaklaşık 4 saat sonra haber verilmiş olması. İddiaya göre Denizolgun, çiftlik evinde at bindikten sonra ertesi güne kadar kimseyle iletişim kurmadı. O sırada çiftlikte yalnızca atlarla ilgilenen seyisinin bulunduğu belirtildi. Denizolgun, ertesi gün akşam saatlerinde evinde ağzından kan gelmiş halde ölü bulundu.
Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri, olayın ardından yaşanan süreç oldu. Çiftlikte bekleyen şoförüyle birlikte Denizolgun’un evine önce yeğeni ve doktoru çağrıldı. Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verildiği belirtildi. Bu zaman farkı, soruşturmadaki dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.
Soruşturma kapsamında en önemli gelişmelerden biri de feth-i kabir işlemi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen işlem kapsamında Denizolgun’un mezarı açıldı. Naaştan Adli Tıp’ta incelenmek üzere örnekler alındı. Feth-i kabir işleminin ardından Denizolgun’un naaşı yeniden Karacaahmet Mezarlığı’ndaki yerine defnedildi.
Soruşturmadaki gelişmeler sürerken, Denizolgun’un 2016 yılında hayatını kaybettiği Beykoz’daki çiftlik de havadan görüntülendi.
Dosyanın 3. ve 4. sayfalarında yer alan görüntülerde çiftliğin yoğun ağaçlık alan içerisinde, çevresinden büyük ölçüde izole bir bölgede bulunduğu görülüyor. Çiftliğe ait drone görüntülerinin de kayda alındığı belirtiliyor.
Adli Tıp incelemesinden elde edilecek bulguların, yaklaşık 10 yıl önce gerçekleşen ölümle ilgili soru işaretlerinin giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.