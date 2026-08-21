Ahmet Arif Denizolgun’un öldüğü çiftlik görüntülendi

Soruşturma kapsamında en önemli gelişmelerden biri de feth-i kabir işlemi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen işlem kapsamında Denizolgun’un mezarı açıldı. Naaştan Adli Tıp’ta incelenmek üzere örnekler alındı. Feth-i kabir işleminin ardından Denizolgun’un naaşı yeniden Karacaahmet Mezarlığı’ndaki yerine defnedildi.