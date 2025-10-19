Alaska'da kuzey ışıkları görüldü!
Alaska’nın Anchorage kentinde 17 Ekim gecesi gökyüzü kuzey ışıklarıyla büyüleyici bir görünüme büründü. NOAA’nın jeomanyetik fırtına uyarısının ardından aurora aktivitesi artarken, şehir ışıklarına rağmen Anchorage’ın kuzey ve doğu bölgelerinde yeşil ve mor tonlarda ışık dalgaları net şekilde gözlemlendi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan jeomanyetik fırtına uyarısının ardından, Alaska genelinde aurora görünürlüğü belirgin şekilde arttı.
Şehir ışıklarına rağmen, özellikle Anchorage’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yeşil ve mor tonlarda ışık dalgaları net biçimde gözlemlendi.
Uzmanlar, jeomanyetik fırtınaların etkisiyle oluşan bu doğa olayının, önümüzdeki günlerde eyaletin farklı bölgelerinde de görülebileceğini belirtiyor.
